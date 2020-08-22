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12:20   22 Августа 2020
Политика

Жириновский оценил работу Дегтярева в Хабаровском крае

Жириновский оценил работу Дегтярева в Хабаровском крае

Глава ЛДПР Владимир Жириновский провел рабочую встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. На мероприятии обсуждалась ситуация в дальневосточном регионе.

По мнению Жириновского, в основе успешной работы лежит общение с жителями, поэтому ЛДПР будет оказывать всю необходимую поддержку Дегтяреву. Он положительно оценил первый месяц работы однопартийца на посту губернатора Хабаровского края, отметив, что на новом месте врио губернатора помогает опыт работы депутатом Госдумы РФ. Дегтяреву было предложено возглавить региональное отделение ЛДПР.

Врио губернатора региона считает, что возглавлять отделение партии — это ответственная задача. Хабаровский край, по его словам, в плане поддержки ЛДПР и партийной структуры является одним из самых мощных в стране.

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Автор: Илья Романович
#жириновский #хабаровск #дегтярев

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