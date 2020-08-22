Жительница Ярославля рассказала о происходящем в первые минуты после взрыва

Взрыв газа прогремел в жилом доме в Ярославле накануне вечером, в результате инцидента погибли три человека. Жительница дома рассказала, что происходило в первые минуты инцидента.

Девушка жила на восьмом этаже. Взрыв произошел около 19:00, когда она сидела на кухне и не сразу поняла, что произошло.

"Бабушка прокричала, что у нас разбился балкон. Я на кухне заметила, как у нас отошла оконная рама", — рассказала телеканалу "360" жительница Ярославля.

Потом пожилая женщина увидела, что на земле лежат люди. После этого пенсионерка решила, что начался пожар. Когда жильцов дома эвакуировали, ничего не было видно. Собеседница "360" успела взять документы, ее родственница забрала все свои таблетки. На жителей дома спасатели надели противогазы.

Сотрудники МЧС нашли под завалами дома в Ярославле тела трех женщин и одного ребенка. СК и прокуратура проводят сейчас проверки, также возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".