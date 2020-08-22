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 Лихтенштейн потребовал от чешских властей вернуть конфискованные земли

Лихтенштейн потребовал от чешских властей вернуть конфискованные земли
12:00   22 Августа 2020
Политика

Лихтенштейн потребовал от чешских властей вернуть конфискованные земли

Лихтенштейн потребовал от чешских властей вернуть конфискованные земли

Чехия обязана вернуть Лихтенштейну более двух тысяч квадратных километров земель, которые были отобраны после Второй мировой войны. Об этом сказано в заявлении княжества, которое адресовано Европейскому суду по правам человека, пишет Financial Times.

Стоит отметить, что Чехия конфисковала земли, на которых размещены культурные наследия ЮНЕСКО: резиденция Вальтице и крепость Леднице. В жалобе Лихтенштейна сказано, что забранные Чехией земли практически в десять раз больше, чем современная территория государства, передает РБК.

Княжество Лихтенштейн является одним из самых маленьких государств во всем мире. Однако это не мешает стране развиваться и обеспечивать гражданам высокий уровень жизни.

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Автор: Руслан Неглинный
#еспч #чехия #лихтенштейн

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