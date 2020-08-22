Лихтенштейн потребовал от чешских властей вернуть конфискованные земли

Чехия обязана вернуть Лихтенштейну более двух тысяч квадратных километров земель, которые были отобраны после Второй мировой войны. Об этом сказано в заявлении княжества, которое адресовано Европейскому суду по правам человека, пишет Financial Times.

Стоит отметить, что Чехия конфисковала земли, на которых размещены культурные наследия ЮНЕСКО: резиденция Вальтице и крепость Леднице. В жалобе Лихтенштейна сказано, что забранные Чехией земли практически в десять раз больше, чем современная территория государства, передает РБК.

Княжество Лихтенштейн является одним из самых маленьких государств во всем мире. Однако это не мешает стране развиваться и обеспечивать гражданам высокий уровень жизни.