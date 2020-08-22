Названа причина активного распространения коронавируса в США

Высокая мобильность населения и слабые ограничительные меры — главные причины высокой заболеваемости COVID-19 в США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.

Более 5,6 млн случаев коронавируса выявлено в американских штатах по данным на 22 августа. США открыты, а население вполне активно. Власти страны не считают необходимым вводить жесткие ограничительные меры, как это было в Европе. Однако сейчас ситуация в Соединенных Штатах все-таки улучшилась, отметил Чумаков в интервью для РБК.

Кривая заболеваемости в США складывается из многих кривых по каждому штату. Там, где случаи коронавируса начали выявлять раньше, ситуация стабилизировалась, отметил вирусолог. Однако в некоторых штатах пандемия только началась. Среди них Калифорния, Флорида и другие. До этого США выделили Украине 18 млн долларов на борьбу с коронавирусом, отмечает телеканал "360".