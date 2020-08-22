Киев планирует приобрести болгарские минометы ЭМ-120

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) считает необходимой закупку минометов болгарского производства ЭМ-120. Соответствующая публикация появилась на официальном портале министерства обороны страны.

Производство минометов ЭМ-120 осуществляется компанией EMCO. Оружие является аналогом советского 2Б11, который находится на вооружении ВС Украины, пишет Федеральное агентство новостей.

Решение об отказе от миномета "Молот" принято из-за "негативного опыта закупки и использования", утверждает автор украинского Telegram-канала "Черговий ООС". По его словам, ВСУ после завершения работ по устранению недостатков снова могут приобретать оружие, производство которого осуществляется в их стране.

Инцидент с украинским минометом "Молот" произошел весной 2020 года и привел к гибели человека. По данным управления Народной милиции ДНР, разрыв канала ствола 120-миллиметрового орудия случился при попытке обстрела Донецка.

Телеканал "360" сообщал об увольнении руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы.