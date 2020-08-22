Оперштаб РФ сообщил о 4921 новом случае коронавируса

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом выявил новые случаи инфекции в России.

За последние сутки в России был зарегистрирован 4921 новый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 в 83 регионах страны. По данным оперштаба, 25,2% из выявленных заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 121 летальный исход. По состоянию на 22 августа в результате болезни в России полностью выздоровели и были выписаны из больниц 6147 человек. С начала вспышки пандемии в стране вылечились более 760 тысяч человек.

Врачи провели более 34 миллионов тестов на коронавирус нового типа. Всего было выявлено 951 897 заболевших. В результате болезни умерли 16 310 человек. Врачи просят россиян соблюдать меры по профилактике заболевания и носить индивидуальные средства защиты.