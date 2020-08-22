Лукашенко инспектирует военные учения на гродненском направлении

Полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В течение дня военные расскажут главе государства о планах комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении. Лукашенко познакомится с районом сосредоточения 52-го танкового батальона, посетит пункт управления ракетного дивизиона и реактивного дивизиона, а также пункт постоянной дислокации механизированной бригады.

Подразделения белорусской армии на западных рубежах ранее были приведены в боевую готовность на фоне заявлений некоторых стран о возможном вмешательстве во внутренние дела республики.