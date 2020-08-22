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10:29   22 Августа 2020
Экономика

ВВП Великобритании в июле оказался меньше госдолга

ВВП Великобритании в июле оказался меньше госдолга

Госдолг Великобритании впервые в истории превысил 2 трлн фунтов стерлингов на фоне пандемии коронавируса. ВВП страны в июле 2020 года оказался меньше, чем сумма государственных долговых обязательств.

Рекордный рост госдолга был зафиксирован Национальной статистической службой Соединенного Королевства. В июле текущего года страна задолжала более 2 трлн фунтов (около 2,6 трлн долларов). При этом ВВП продолжает снижаться в условиях пандемии коронавируса, сообщает ТАСС. Кризисная обстановка в британской экономике обострилась из-за сокращения объемов налоговых сборов.

Сегодня Великобритания признана одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. На территории королевства выявлены свыше 322 тыс. случаев инфекции, официально подтверждены 41 403 летальных исхода. Финансовые трудности вынуждают Лондон тратить дополнительные средства на поддержку предпринимателей и медиков.

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Автор: Яна Либерман
#великобритания #ввп #госдолг #коронавирус

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