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10:11   22 Августа 2020
Общество

Самолет с Навальным приземлился в Германии

Самолет с Навальным приземлился в Германии

Алексея Навального доставили в Германию. Самолет с блогером на борту приземлился в аэропорту Шенефельд. В ФРГ находящегося в коме пациента будут лечить в одной из клиник. Ранее российские медики дали разрешение на транспортировку Навального.

В аэропорту Шенефельд близ Брандебурга приземлился медицинский самолет с Алексеем Навальным на борту. Блогера доставили в Германию из БСМП Омска, где он находился с 20 августа в состоянии комы. В настоящее время пациент все еще в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ. Дальнейшее лечение проведут в берлинской клинике "Шарите".

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс из Томска в Москву. Воздушное судно экстренно посадили в Омске и доставили в городскую клинику, где медики диагностировали у него нарушение обмена веществ, повлекшее резкое резкое падение уровня сахара в крови.

Вывоз Навального за рубеж мог стать попыткой избавить его от ответственности, ведь в скором времени ему предстояло разбирательство по делу о клевете на ветерана ВОВ. Такое мнение высказал российский политолог Александр Дудчак.

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Автор: Борис Нестеров
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