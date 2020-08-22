Стивен Бигэн посетит Россию для обсуждения Белоруссии

Первый заместитель американского госсекретаря Стивен Бигэн прибудет с рабочим визитом в Литву и Россию для обсуждения ситуации на территории Республики Беларусь. Об этом проинформировало агентство Reuters.

Согласно информации дипломатических источников, Бигэн навестит государства в ближайшее время. Основной целью рабочей поездки станет обсуждение белорусского вопроса. Сейчас необходимо прекратить насильственные действия на территории республики.

Также стало известно, что Вашингтон попытается отговорить Москву от "вмешательства" в дела Белоруссии. Американские дипломаты считают, что российская сторона оказывает "давление" на белорусского лидера Александра Лукашенко, пишет ТАСС.