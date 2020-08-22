ПФР назвал причину для выплаты страховой пенсии без индексации

Условие, при котором пенсионера могут признать работающим и лишить положенной индексации страховых выплат, назвали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Это делается в случае добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию для формирования пенсионных прав, то есть когда страховые взносы в ПФР не уплачиваются, но необходимо сформировать стаж для назначения будущей пенсии.

В частности, индивидуальные предприниматели, работающие в специальном налоговом режиме, возмещают неуплату взносов с помощью оплаты годового страхового периода. За год стажа им необходимо доплатить 32 448 рублей, причем в период оплаты такие граждане считаются работающим. Тот же механизм действует, если в подобные правоотношения вступают пенсионеры. Тогда страховые пенсии им начисляются без индексации, приводит PRIMPRESS разъяснения ПФР.