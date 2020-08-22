Мишустин выделил более 400 млн руб. на ликвидацию аварии в Усолье-Сибирском

Продолжается ликвидация последствий аварии на предприятии "Усольехимпром". Для очистки местности от ртути глава Правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 434,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Кабмина России.

В рамках мероприятий по очистке местности планируется возвести защитные экраны по берегам Ангары. Кроме того, будет проведена очистка и обеззараживание местности от ртути и ликвидация цеха ртутного электролиза № 2101 закрытого завода "Усольехимпром". Также планируется ликвидировать скважины с захоронениями, обезопасить пять аварийных емкостей.

Цех был закрыт в 1998 году, за 28 лет работы в окружающую среду было выброшено большое количество высокоядовитого металла. Тонны ртути попали в реку Ангара, она была обнаружена в почве и рыбе.