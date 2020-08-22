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9:46   22 Августа 2020
Политика

Мишустин выделил более 400 млн руб. на ликвидацию аварии в Усолье-Сибирском

Мишустин выделил более 400 млн руб. на ликвидацию аварии в Усолье-Сибирском

Продолжается ликвидация последствий аварии на предприятии "Усольехимпром". Для очистки местности от ртути глава Правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 434,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Кабмина России.

В рамках мероприятий по очистке местности планируется возвести защитные экраны по берегам Ангары. Кроме того, будет проведена очистка и обеззараживание местности от ртути и ликвидация цеха ртутного электролиза № 2101 закрытого завода "Усольехимпром". Также планируется ликвидировать скважины с захоронениями, обезопасить пять аварийных емкостей.

Цех был закрыт в 1998 году, за 28 лет работы в окружающую среду было выброшено большое количество высокоядовитого металла. Тонны ртути попали в реку Ангара, она была обнаружена в почве и рыбе.

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Автор: Яна Либерман
#усольехимпром #Михаил Мишустин #Усолье-Сибирское

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