Диетолог объяснила, почему не следует завтракать только кашей

Меню для завтрака нужно составлять так, чтобы в нем присутствовала не только каша. С каких еще продуктов можно начать свой день, рассказала доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чигия.

Многие россияне начинают день именно с каши. Она легко готовится и дает быстрое насыщение. Однако каша состоит в основном из углеводов, которых для организма недостаточно, тем более утром, отметила Елена Чигия. Желательно, чтобы завтрак включал в себя еще и белок.

В утреннем меню должна присутствовать и клетчатка, то есть овощи или фрукты. Желательно, чтобы завтрак был плотным, пояснила собеседница радио Sputnik. Например, это могут быть салат, яйцо, каша, бутерброд с сыром. Каши желательно готовить на молоке, а не на воде, отмечает телеканал "360".