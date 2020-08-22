Интернет-комментаторы раскритиковали видеоролик "Украинский 007"

Украинская Служба внешней разведки обнародовала в Facebook видеоролик, который демонстрирует работу структуры. На видео показано, как шпион Незалежной убегает от погони, чтобы передать секретные материалы через орбитальную станцию РФ "Мир".

Ролик под названием "Украинский 007" длится около трех минут. На кадрах видно, как украинский спецагент убегает от погони и передает секретные данные.

Пользователь Сети Мирослав Макс призвал авторов видео не позориться и удалить украинский "шедевр". На Украине лучше поднимать сельское хозяйство.

Интернет-комментатор Виталий Фон Клим также раскритиковал видеоролик украинских силовиков и выразил надежду, что финансирование на создание материала выделялось не из госбюджета, пишет ФАН.