Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Диетолог объяснила, почему не следует завтракать только кашей

Диетолог объяснила, почему не следует завтракать только кашей

 Президент Бразилии на городском празднике по ошибке взял на руки карлика

Президент Бразилии на городском празднике по ошибке взял на руки карлика
Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

 Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами

Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами
Интернет-комментаторы раскритиковали видеоролик "Украинский 007"

Интернет-комментаторы раскритиковали видеоролик "Украинский 007"

 Трамп подтвердил свою ненависть к акулам

Трамп подтвердил свою ненависть к акулам
Диетолог объяснила, почему не следует завтракать только кашей

Диетолог объяснила, почему не следует завтракать только кашей

 Президент Бразилии на городском празднике по ошибке взял на руки карлика

Президент Бразилии на городском празднике по ошибке взял на руки карлика
Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

 Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами

Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами
Интернет-комментаторы раскритиковали видеоролик "Украинский 007"

Интернет-комментаторы раскритиковали видеоролик "Украинский 007"

 Трамп подтвердил свою ненависть к акулам

Трамп подтвердил свою ненависть к акулам
8:47   22 Августа 2020
Общество

Президент Бразилии на городском празднике по ошибке взял на руки карлика

Президент Бразилии на городском празднике по ошибке взял на руки карлика

Президент Бразилии Жаир Болсонару во время торжественного открытия электростанции в штате Сержипи поднял на руки мужчину с карликовостью. Видео инцидента набирает популярность в Twitter.

Политики часто на публичных встречах поднимают на руки детей, чтобы заручиться поддержкой населения. Так поступил и Болсонару, увидев рядом "мальчика", передает Life.

Охрана сообщила президенту о его ошибке, когда Болсонару уже поднял карлика над толпой людей. Глава Бразилии, осознав свою оплошность, быстро опустил мужчину на землю со словами: "Верно, верно".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#бразилия #Жаир Болсонару #карлик

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...