Президент Бразилии на городском празднике по ошибке взял на руки карлика

Президент Бразилии Жаир Болсонару во время торжественного открытия электростанции в штате Сержипи поднял на руки мужчину с карликовостью. Видео инцидента набирает популярность в Twitter.

Политики часто на публичных встречах поднимают на руки детей, чтобы заручиться поддержкой населения. Так поступил и Болсонару, увидев рядом "мальчика", передает Life.

E o Bolsonaro que levantou um anão achando que era uma criança KKKKK pic.twitter.com/etZrAc6YGv — Gstv (@Temakidefeijao) August 19, 2020

Охрана сообщила президенту о его ошибке, когда Болсонару уже поднял карлика над толпой людей. Глава Бразилии, осознав свою оплошность, быстро опустил мужчину на землю со словами: "Верно, верно".