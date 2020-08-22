Трамп подтвердил свою ненависть к акулам

Президент Соединенных Штатов заявил, что он панически боится акул, а также ненавидит их. Он рассказал своим сторонникам, что не является "большим поклонником" хищников, которые обитают в океане.

Тема акул всплыла на предвыборных мероприятиях в Пенсильвании. Тогда глава Белого дома переключился с разговоров об Ираке на дискуссию так называемых ГМО-комаров. Их начали разводить в США для борьбы с насекомыми-вредителями, передает "Российская газета". Позже Трамп заговорил об акулах. В тот момент он изменился в лице.

"Я не большой поклонник акул. Не знаю, сколько голосов я потеряю?" — добавил политик.

Было непонятно, почему президент США так неожиданно начал говорить об акулах. Издание Washington Post сделало предположение, что американский лидер, возможно, смотрел передачу Shark Week на канале Discovery. О ней не так давно упомянула губернатор Мичигана Гретхен Уитмер. Дональд Трамп выразил свою неприязнь к ней на встрече с избирателями.