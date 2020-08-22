Вывозной спецрейс доставит 148 россиян из Ташкента в Москву

Авиакомпания "Уральские авиалинии" 22 августа доставит 148 россиян из Ташкента в Москву специальным рейсом, который организован в условиях ограничения авиасообщения из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в республике.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими государствами из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Представитель российского посольства в Узбекистане рассказал, что чартерный рейс "Уральских авиалиний" вылетел 22 августа в 06:09 по московскому времени из Ташкента в Москву.

"На борту 148 граждан России и 81 иностранный гражданин", — отметил он.

Посольство Российской Федерации в республике сообщило, что на данный момент чартерными авиарейсами в Россию из Узбекистана вывезли около 4 тысяч россиян, передает Sputnik.