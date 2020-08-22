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7:35   22 Августа 2020
Армия

Старые верфи США не выдержат "веса" планов Трамп о модернизации флота

Старые верфи США не выдержат "веса" планов Трамп о модернизации флота

Американский президент Дональд Трамп хочет модернизировать флот, чтобы вернуться в "соперничество великих держав". Препятствием на пути к реализации планов главы Белого дома станут устаревшие государственные верфи.

Атомные подводные ракетные крейсеры ВМС США составляют треть американского ядерного арсенала на море. Обслуживаются они при этом на верфях, которые были заложены еще до Первой мировой войны. Информацией об этом поделилось издание The Washington Times.

"Верфи наших ВМС находятся в настоящем кризисе. Они стали жертвами десятилетий недофинансирования", – подчеркнула аналитик Центра национальной обороны при Фонде "Наследие" Майя Кларк.

Ремонт и замена устаревших зданий и оборудования, по словам Кларк, не обеспечат ВМС необходимый для соперничества с Китаем, Россией и другими державами потенциал. Поспособствовать реализации планов Трампа смогла бы еще одна новая верфь. Добиться ее при этом будет сложно и дорого, убеждена аналитик.

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Автор: Юлия Яковлева
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