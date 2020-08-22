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6:50   22 Августа 2020
Технологии

Роскосмос получил патент на новое взрывное устройство

Роскосмос получил патент на новое взрывное устройство

Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала взрывное устройство для создания ударной волны. Такой информацией поделился Роспатент.

Изобретение предназначено для проведения экспериментов, в ходе которых специалисты будут определять прочность конструкций в нефтегазовой сфере и машиностроении. Как отмечено в описании к патенту, новое устройство поможет точнее определить прочность материалов, которые в обычных условиях расположены в группе риска воздействия взрывов.

Внешне изобретение напоминает параллелепипед, состоящий из крышек и двух планок с торца и сбоку. Также сообщается, что взрывчатку устанавливают на торцевую планку.

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Автор: Кристина Мокроусова
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