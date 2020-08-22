Роскосмос получил патент на новое взрывное устройство

Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала взрывное устройство для создания ударной волны. Такой информацией поделился Роспатент.

Изобретение предназначено для проведения экспериментов, в ходе которых специалисты будут определять прочность конструкций в нефтегазовой сфере и машиностроении. Как отмечено в описании к патенту, новое устройство поможет точнее определить прочность материалов, которые в обычных условиях расположены в группе риска воздействия взрывов.

Внешне изобретение напоминает параллелепипед, состоящий из крышек и двух планок с торца и сбоку. Также сообщается, что взрывчатку устанавливают на торцевую планку.