"Разрушитель" огурца на ладони Зеленского пойдет в депутаты
Казак, разрубивший огурец на ладони президента Украины Владимира Зеленского, будет баллотироваться в местный городской совет. Об этом сообщила советник председателя Запорожской ОГА по вопросам реализации гендерной политики в области Татьяна Ковылина.
Речь идет об артисте местного конного театра Андрее Лозовом, который ранее неожиданно "помог" Владимиру Зеленскому. По словам самой Ковылиной, она будет выдвигаться в мэры Запорожья от партии "Справжні дії".
"В нашей команде "Справжніх Дій" появился настоящий казак, кандидат в депутаты городского совета Андрей Лозовой", — сказала Ковылина.
Зрители не оценили такую новость и подняли на смех "инициативу" властей.
"Но кто-то подавал Зеленскому кофе по утрам! Кто-то мыл унитаз в номере, где жил Зеленский! Сколько потенциальных депутатов!", — написал один из пользователей в комментариях.