"Разрушитель" огурца на ладони Зеленского пойдет в депутаты

Казак, разрубивший огурец на ладони президента Украины Владимира Зеленского, будет баллотироваться в местный городской совет. Об этом сообщила советник председателя Запорожской ОГА по вопросам реализации гендерной политики в области Татьяна Ковылина.

Речь идет об артисте местного конного театра Андрее Лозовом, который ранее неожиданно "помог" Владимиру Зеленскому. По словам самой Ковылиной, она будет выдвигаться в мэры Запорожья от партии "Справжні дії".

"В нашей команде "Справжніх Дій" появился настоящий казак, кандидат в депутаты городского совета Андрей Лозовой", — сказала Ковылина.

Зрители не оценили такую новость и подняли на смех "инициативу" властей.