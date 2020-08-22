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"Разрушитель" огурца на ладони Зеленского пойдет в депутаты

"Разрушитель" огурца на ладони Зеленского пойдет в депутаты

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6:42   22 Августа 2020
Политика

"Разрушитель" огурца на ладони Зеленского пойдет в депутаты

"Разрушитель" огурца на ладони Зеленского пойдет в депутаты

Казак, разрубивший огурец на ладони президента Украины Владимира Зеленского, будет баллотироваться в местный городской совет. Об этом сообщила советник председателя Запорожской ОГА по вопросам реализации гендерной политики в области Татьяна Ковылина.

Речь идет об артисте местного конного театра Андрее Лозовом, который ранее неожиданно "помог" Владимиру Зеленскому. По словам самой Ковылиной, она будет выдвигаться в мэры Запорожья от партии "Справжні дії".

"В нашей команде "Справжніх Дій" появился настоящий казак, кандидат в депутаты городского совета Андрей Лозовой", — сказала Ковылина.

Зрители не оценили такую новость и подняли на смех "инициативу" властей.

"Но кто-то подавал Зеленскому кофе по утрам! Кто-то мыл унитаз в номере, где жил Зеленский! Сколько потенциальных депутатов!", — написал один из пользователей в комментариях.

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Автор: Илья Романович
#украина #зеленский #казак

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