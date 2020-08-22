Визит Зеленского в Херсон разозлил местных жителей

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Херсон ознаменовалась очередными обещаниями и оценена местными жителями как неудовлетворительная. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко.

Зеленский во время визита раздавал обещания по программе развития, росту благосостояния, завершении многолетних долгостроев мостов и много всего другого, но, по словам Журавко, уровень жизни в городе продолжает стремительно падать, передает "ПолитНавигатор". Бывший депутат поставил президенту за такую поездку "жирную двойку".

"Мне стыдно было смотреть на этот цирк. Зеленский продемонстрировал безграмотность и непонимание того, что происходит в Херсоне. Вел он себя не как президент, а как настоящий клоун", — заявил Журавко.

Он отметил, что всем жителям Херсона было понятно, что Зеленский просто пиарится перед предстоящими выборами. По мнению политика, визит украинского лидера сыграет точно не в его пользу.