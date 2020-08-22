Молохов: условия Зеленского по подаче воды в Крым напоминают клоунаду

Возобновление подачи воды в Крым из Днепра, по словам украинского президента Владимира Зеленского, произойдет только в случае "возвращения" полуострова. Крымский политик Александр Молохов назвал это условие "клоунадой".

Внешняя политика Киева по отношению к Крыму, как отметил Молохов, все больше напоминает паноптикум. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

"Киевские политики как паяцы рассуждают об условиях подачи днепровской воды в Северо-Крымский канал, бесконечно и утомительно педалируя эту тему", - подчеркнул глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ.

Крым вернулся в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. После этого украинские власти приняли решение прекратить водоснабжение полуострова.