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5:37   22 Августа 2020
Политика

Дональд Трамп попрощался со своим умершим братом Робертом

Дональд Трамп попрощался со своим умершим братом Робертом

Церемония прощания с Робертом Трампом прошла в Белом доме 21 августа. Президент США Дональд Трамп написал прощальное сообщение, посвященное брату, в своем Twitter.

Согласно данным телеканала CNN, помимо Трампа на церемонии также присутствовали члены его семьи, включая первую леди Соединенных Штатов Меланью Трамп, передает ТАСС.

"Роберт, я тебя люблю. Покойся с миром", — написал президент США.

О смерти своего брата, который ранее был госпитализирован в Нью-Йорке, американский президент сообщил еще 15 августа. По данным издания The New York Times у Роберта были внутримозговые кровоизлияния. Он умер в возрасте 72 лет.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #трамп #похороны

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