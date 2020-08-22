Политолог: "Отравление" Навального – попытка зацепиться в Германии

Блогер Алексей Навальный является "раздражителем" здравомыслящих россиян, а его "отравление" призвано подогреть к себе интерес. Об этом заявил политолог Владимир Карасев.

Навальный уже давно себя исчерпал как лидер оппозиции, уверен политолог. Если он просто уедет из России, то будет считаться "сбитым летчиком". Однако сейчас, по мнению Карасева, блогер отправится в Германию как "жертва кровавого Мордора", передает Федеральное агентство новостей.

"Думаю, он решил на скандале как-то зацепиться в Германии. Оттуда продолжит свою русофобскую деятельность", — пояснил Карасев.

Сейчас Навальный в России никому не нужен, люди в него перестали верить, добавил политолог. Также он напомнил про уголовные дела, которые "ждут" блогера на родине.

Политологи и эксперты уверены, что ситуация с "отравлением" Навального была тщательно спланированной операцией. По их словам, после транспортировки блогера в Германию, россиянам расскажут "страшные сказки" о злобных спецслужбах РФ и давлении, которое якобы оказывалось на Навального.