Блогер Алексей Навальный отправился в Германию для прохождения лечения. Он покинул Омскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) №1 в 05:45 по местному времени, а аэропорт — в 7:59.

Учредитель ФБК (признан в РФ иноагентом) отправился в Германию, чтобы пройти лечение в клинике "Шарите". Представитель немецкой медицинской бригады подписал документ об ответственности за жизнь пациента после доставки его на борт. Супруга блогера — Юлия Навальная — также подтвердила свое согласие на транспортировку.

Вылет за пределы РФ позволит Навальному уйти от многомиллионных долгов, которые за ним числятся, он пропустит заседание уголовного суда. По словам депутата Госдумы Российской Федерации Виталия Милонова, высокая заинтересованность европейских стран подтверждает, что Навальный является иностранным агентом, который неоднократно пытался расшатать внутреннюю стабильность в России, передает "Экономика сегодня".