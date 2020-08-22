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Навального вывезли из омской больницы

Навального вывезли из омской больницы

 Назван ориентировочный срок окончания пандемии COVID-19

Назван ориентировочный срок окончания пандемии COVID-19
Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

 Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами

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5:12   22 Августа 2020
Политика

Навальный покинул Россию медицинским рейсом

Навальный покинул Россию медицинским рейсом

Блогер Алексей Навальный отправился в Германию для прохождения лечения. Он покинул Омскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) №1 в 05:45 по местному времени, а аэропорт — в 7:59.

Учредитель ФБК (признан в РФ иноагентом) отправился в Германию, чтобы пройти лечение в клинике "Шарите". Представитель немецкой медицинской бригады подписал документ об ответственности за жизнь пациента после доставки его на борт. Супруга блогера — Юлия Навальная — также подтвердила свое согласие на транспортировку.

Вылет за пределы РФ позволит Навальному уйти от многомиллионных долгов, которые за ним числятся, он пропустит заседание уголовного суда. По словам депутата Госдумы Российской Федерации Виталия Милонова, высокая заинтересованность европейских стран подтверждает, что Навальный является иностранным агентом, который неоднократно пытался расшатать внутреннюю стабильность в России, передает "Экономика сегодня".

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Автор: Яна Либерман
#германия #навальный #транспортировка

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