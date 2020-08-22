Байден за четыре дня Национального съезда партии собрал 70 млн долларов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден привлек к своей избирательной кампании 70 миллионов долларов пожертвований за четыре дня. Об этом сообщили в штабе политика.

Сбор средств проводился в рамках Национального съезда партии. На прошлой неделе через два дня после объявления об участии сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис в гонке за пост вице-президента США на счет Байдена поступило 48 миллионов долларов добровольных пожертвований, передает ТАСС.

Трансляцию четырехдневного съезда посмотрели около 122 миллионов человек. Демократическая партия 20 августа официально выдвинула своего кандидата на пост главы США. Им стал бывший вице-президент страны Джозеф Байден.