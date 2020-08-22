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 Трамп заявил, что он является единственным защитником "американской мечты"

Трамп заявил, что он является единственным защитником "американской мечты"
3:53   22 Августа 2020
Политика

Трамп заявил, что он является единственным защитником "американской мечты"

Трамп заявил, что он является единственным защитником "американской мечты"

Существует только один фактор, который стоит между "тотальной анархией" и "американской мечтой". Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Арлингтоне (штат Вирджиния).

Трамп считает, что таким фактором является он сам. По его мнению, он — единственная альтернатива "безумию и хаосу" в США, передает ТАСС.

"Такова ситуация. Я представляю вас. Не уверен, что это завидная участь, но такова ситуация", — добавил американский президент.

Он также отметил, что несмотря на неловкость от таких громогласных заявлений, он не видит иного способа донести эту мысль.

Кроме того, Трамп в очередной раз раскритиковал возможное голосование в США по почте. Он утверждает, что подсчет голосов "будет идти вечно", а узнать кто по факту победит станет невозможно.

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Автор: Яна Либерман
#выборы #трамп #Американская мечта

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