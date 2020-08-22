Поддержка ПНС турецкими силами обернулась поражением Сарраджа

Возглавляющий Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж накануне объявил перемирие после неудачного штурма города Сирт. Чем обусловлено стремление к прекращению огня рассказала политолог Юлия Стрелкова.

Она в беседе с журналистом ФАН отметила, что предводитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар смог занять стратегически выгодную позицию на территории Сирт — Джуфра. Из-за чего наступление на Сирт, в подготовке которого большое участие принимала Турция, провалилось, и даже переброшенные Анкарой в Ливию боевики не смогли переломить исход конфликта североафриканского государства.

"Турецкие фрегаты наносили несколько ударов по силам Хафтара, Анкара задействовала и F16. Но все эти меры не помогли ПНС захватить всю территорию Ливии", — отреагировала политолог.

Глава ПНС 21 августа заявил, что подконтрольные триполитанским властям силы прекращают боевые действия из-за неожиданного осознания "политической ответственности" и эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19. Однако уже многие эксперты подчеркнули, что не верят в это. Согласно их мнению, у Сарраджа не осталось выбора после неудачи при атаке на Сирт, которая готовилась несколько месяцев.