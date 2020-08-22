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3:27   22 Августа 2020
Политика

Поддержка ПНС турецкими силами обернулась поражением Сарраджа

Поддержка ПНС турецкими силами обернулась поражением Сарраджа

Возглавляющий Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж накануне объявил перемирие после неудачного штурма города Сирт. Чем обусловлено стремление к прекращению огня рассказала политолог Юлия Стрелкова.

Она в беседе с журналистом ФАН отметила, что предводитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар смог занять стратегически выгодную позицию на территории Сирт — Джуфра. Из-за чего наступление на Сирт, в подготовке которого большое участие принимала Турция, провалилось, и даже переброшенные Анкарой в Ливию боевики не смогли переломить исход конфликта североафриканского государства.

"Турецкие фрегаты наносили несколько ударов по силам Хафтара, Анкара задействовала и F16. Но все эти меры не помогли ПНС захватить всю территорию Ливии", — отреагировала политолог.

Глава ПНС 21 августа заявил, что подконтрольные триполитанским властям силы прекращают боевые действия из-за неожиданного осознания "политической ответственности" и эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19. Однако уже многие эксперты подчеркнули, что не верят в это. Согласно их мнению, у Сарраджа не осталось выбора после неудачи при атаке на Сирт, которая готовилась несколько месяцев.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #ливия #лна #пнс #саррадж #мнение эксперта

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