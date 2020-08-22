Навального вывезли из омской больницы

Транспортировку блогера Алексея Навального начали в 5:45 по омскому времени. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Бригада медиков погрузила Навального в реанимобиль, чтобы доставить его из омской больницы скорой медицинской помощи №1 в аэропорт, передает РИА Новости. В порту ждет самолет, который должен перевести блогера в немецкую клинику "Шарите".

Основатель признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" подключен к аппарату ИВЛ и находится в коме. Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где блогера госпитализировали в городскую больницу.

Главный редактор интернет-издания PolitRussia Руслан Осташко считает, что произошедшее с Навальным — заранее спланированная операция по побегу из страны. Журналист уверен, что блогер выставит себя "жертвой режима".