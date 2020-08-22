Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навального вывезли из омской больницы

Навального вывезли из омской больницы

 Назван ориентировочный срок окончания пандемии COVID-19

Назван ориентировочный срок окончания пандемии COVID-19
Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

 Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами

Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами
Россия призвала Турцию остановить насилие в Сирии

Россия призвала Турцию остановить насилие в Сирии

 Жвания обвинил Порошенко в "режиссировании" ситуаций на Майдане

Жвания обвинил Порошенко в "режиссировании" ситуаций на Майдане
Навального вывезли из омской больницы

Навального вывезли из омской больницы

 Назван ориентировочный срок окончания пандемии COVID-19

Назван ориентировочный срок окончания пандемии COVID-19
Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

 Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами

Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами
Россия призвала Турцию остановить насилие в Сирии

Россия призвала Турцию остановить насилие в Сирии

 Жвания обвинил Порошенко в "режиссировании" ситуаций на Майдане

Жвания обвинил Порошенко в "режиссировании" ситуаций на Майдане
3:03   22 Августа 2020
Общество

Навального вывезли из омской больницы

Навального вывезли из омской больницы

Транспортировку блогера Алексея Навального начали в 5:45 по омскому времени. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Бригада медиков погрузила Навального в реанимобиль, чтобы доставить его из омской больницы скорой медицинской помощи №1 в аэропорт, передает РИА Новости. В порту ждет самолет, который должен перевести блогера в немецкую клинику "Шарите".

Основатель признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" подключен к аппарату ИВЛ и находится в коме. Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где блогера госпитализировали в городскую больницу.

Главный редактор интернет-издания PolitRussia Руслан Осташко считает, что произошедшее с Навальным — заранее спланированная операция по побегу из страны. Журналист уверен, что блогер выставит себя "жертвой режима".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#навальный #омск #транспортировка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...