Назван ориентировочный срок окончания пандемии COVID-19

Окончания пандемии коронавирусной инфекции следует ожидать не раньше, чем через два года. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

Такой срок он обусловил нынешними технологическим возможностями, которыми обладает человечество. Однако он отметил, что появление вакцины от коронавируса не означает полную победу над инфекцией, передает РБК.

"Даже если у нас появится вакцина, сама по себе она не приведет к завершению пандемии", — добавил Гебреисус.

Глава ВОЗ утверждает, что человечеству придется научиться жить в новых условиях и контролировать собственную жизнь с помощью уже доступных способов защиты от коронавирусной инфекции.