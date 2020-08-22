Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Экипаж МКС перешел в российский сегмент из-за утечки воздуха

Экипаж МКС перешел в российский сегмент из-за утечки воздуха

 Вашингтон выделил Киеву более 18 млн долларов в связи с пандемией

Вашингтон выделил Киеву более 18 млн долларов в связи с пандемией
Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

 Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами

Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами
Россия призвала Турцию остановить насилие в Сирии

Россия призвала Турцию остановить насилие в Сирии

 Жвания обвинил Порошенко в "режиссировании" ситуаций на Майдане

Жвания обвинил Порошенко в "режиссировании" ситуаций на Майдане
Экипаж МКС перешел в российский сегмент из-за утечки воздуха

Экипаж МКС перешел в российский сегмент из-за утечки воздуха

 Вашингтон выделил Киеву более 18 млн долларов в связи с пандемией

Вашингтон выделил Киеву более 18 млн долларов в связи с пандемией
Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

 Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами

Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами
Россия призвала Турцию остановить насилие в Сирии

Россия призвала Турцию остановить насилие в Сирии

 Жвания обвинил Порошенко в "режиссировании" ситуаций на Майдане

Жвания обвинил Порошенко в "режиссировании" ситуаций на Майдане
1:30   22 Августа 2020
Политика

Россия призвала Турцию остановить насилие в Сирии

Россия призвала Турцию остановить насилие в Сирии

Военные РФ призвали Турцию прекратить криминальные действия на сирийских территориях, подконтрольных ее вооруженным формированиям. Об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.

Турция должна принять меры для обеспечения порядка на занятых Вооруженными силами (ВС) Турции территориях, сообщил Щербицкий. Он отметил, что Сирия неоднократно фиксировала насильственные действия турецких боевиков в отношении мирных жителей.

Подобное противозаконное поведение может привести к социально-экономическому кризису, заявил руководитель ЦПВС. Жители Сирии жалуются российским военным на насилие со стороны протурецких вооруженных формирований, передает ТАСС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сирия #турция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...