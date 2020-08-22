Россия призвала Турцию остановить насилие в Сирии

Военные РФ призвали Турцию прекратить криминальные действия на сирийских территориях, подконтрольных ее вооруженным формированиям. Об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.

Турция должна принять меры для обеспечения порядка на занятых Вооруженными силами (ВС) Турции территориях, сообщил Щербицкий. Он отметил, что Сирия неоднократно фиксировала насильственные действия турецких боевиков в отношении мирных жителей.

Подобное противозаконное поведение может привести к социально-экономическому кризису, заявил руководитель ЦПВС. Жители Сирии жалуются российским военным на насилие со стороны протурецких вооруженных формирований, передает ТАСС.