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 Жвания обвинил Порошенко в "режиссировании" ситуаций на Майдане

Жвания обвинил Порошенко в "режиссировании" ситуаций на Майдане
1:21   22 Августа 2020
Политика

Жвания обвинил Порошенко в "режиссировании" ситуаций на Майдане

Жвания обвинил Порошенко в "режиссировании" ситуаций на Майдане

Бывший президент Украины Петр Порошенко намерен разрушить страну, чтобы снова стать президентом. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Давид Жвания.

Украинский парламентарий заявил, что готов оказать нынешнему президенту Незалежной Владимиру Зеленскому поддержку в борьбе с Порошенко. Он также призвал Зеленского не ждать действий со стороны экс-лидера страны, передает Федеральное агентство новостей. Кроме того, Жвания назвал Порошенко лучшим в стране мастером по созданию кризисов и провокаций.

"Я уже рассказывал, как он очень ловко режиссировал разные ситуации во время Майдана", — добавил Жвания.

Также он утверждает, что именно по инициативе Порошенко в стране была организована серия похищений и избиений.

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Автор: Борис Нестеров
#порошенко #украина #зеленский #Жвания

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