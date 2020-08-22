Жвания обвинил Порошенко в "режиссировании" ситуаций на Майдане

Бывший президент Украины Петр Порошенко намерен разрушить страну, чтобы снова стать президентом. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Давид Жвания.

Украинский парламентарий заявил, что готов оказать нынешнему президенту Незалежной Владимиру Зеленскому поддержку в борьбе с Порошенко. Он также призвал Зеленского не ждать действий со стороны экс-лидера страны, передает Федеральное агентство новостей. Кроме того, Жвания назвал Порошенко лучшим в стране мастером по созданию кризисов и провокаций.

"Я уже рассказывал, как он очень ловко режиссировал разные ситуации во время Майдана", — добавил Жвания.

Также он утверждает, что именно по инициативе Порошенко в стране была организована серия похищений и избиений.