Трамп счел Байдена глупее Хиллари Клинтон

Действующий лидер США Дональд Трамп заявил, что кандидат от Демократической партии Джозеф Байден приятен как человек, но глуп в сравнении с Хиллари Клинтон. Об этом он сообщил во время выступления в штате Вирджиния.

По мнению Трампа, Клинтон умная женщина, но менее приятная личность. Байден же наоборот, не блещет умом, зато более приятный человек. Глава Белого дома подчеркнул, что рассчитывает на победу на предстоящих выборах, передает Национальная служба новостей.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Ожидается, что главным соперником кандидата от Республиканской партии, Дональда Трампа, будет член Демократической партии — Джозеф Байден. Ранее Трамп говорил, что у них одинаковые шансы на победу.