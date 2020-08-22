Экипаж МКС перешел в российский сегмент из-за утечки воздуха

Космонавты РФ на Международной космической станции (МКС) Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также их коллега астронавт NASA Крис Кэссиди перешли в российский сегмент из-за утечки воздуха. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

В корпорации заявили, что проведено закрытие люков на американском сегменте, передает "РИА Новости". Экипаж МКС будет находиться на российской части до 24 августа.

При этом будет контролироваться давление в закрытых модулях совместными усилиями с центрами управления полетами. Это будет сделано для того, чтобы определить возможное место утечки.

Прежде в американском сегменте была выявлена утечка воздуха. Экипажу ничего не угрожает. Об этом сообщили в Роскосмосе. В данный момент проводится работа по локализации утечки.