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0:22   22 Августа 2020
Общество

Вашингтон выделил Киеву более 18 млн долларов в связи с пандемией

Вашингтон выделил Киеву более 18 млн долларов в связи с пандемией

Власти Соединенных Штатов после объявления пандемии коронавирусной инфекции выделили Украине свыше 18 млн долларов в качестве гуманитарной помощи для борьбы с вирусом. Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы Госдепа США в пятницу.

Предполагается, что полученные средства Киев направит на модернизацию местных медицинских учреждений, создание в них необходимых условий для безопасного приема пациентов с подозрением на COVID-19. Также средства призваны ослабить социально-экономические последствия пандемии, передает ТАСС.

"США предоставляют помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию (USAID)... Украине на сумму примерно 18,3 млн долларов", — сказано в заявлении американского ведомства.

Всего с момента объявления пандемии правительством США было выделено более 1,6 млрд долларов для оказания финансовой поддержки ряду стран. В числе государств, получивших помощь от Вашингтона, числятся Турция, Узбекистан, Молдавия и другие.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #украина #пандемия

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