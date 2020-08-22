Вашингтон выделил Киеву более 18 млн долларов в связи с пандемией

Власти Соединенных Штатов после объявления пандемии коронавирусной инфекции выделили Украине свыше 18 млн долларов в качестве гуманитарной помощи для борьбы с вирусом. Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы Госдепа США в пятницу.

Предполагается, что полученные средства Киев направит на модернизацию местных медицинских учреждений, создание в них необходимых условий для безопасного приема пациентов с подозрением на COVID-19. Также средства призваны ослабить социально-экономические последствия пандемии, передает ТАСС.

"США предоставляют помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию (USAID)... Украине на сумму примерно 18,3 млн долларов", — сказано в заявлении американского ведомства.

Всего с момента объявления пандемии правительством США было выделено более 1,6 млрд долларов для оказания финансовой поддержки ряду стран. В числе государств, получивших помощь от Вашингтона, числятся Турция, Узбекистан, Молдавия и другие.