Трамп заявил о заинтересованности Китая в победе Байдена на выборах

Пекин "будет владеть" Соединенными Штатами Америки, если президентом страны станет демократ Джо Байден. Такое заявление сделал действующий глава государства Дональд Трамп.

Китай поддерживает кандидата в президенты Джо Байдена, преследуя свои интересы, считает Трамп. Он пообещал, что Белый дом продолжит работу по усилению независимости США от Китая, передает ТАСС.

"Мы полностью восстановим промышленную независимость Америки, вернем на родину цепи критически важных поставок и положим конец своей зависимости от Китая", — заявил президент.

Президентские выборы США запланированы на 3 ноября. В предвыборной гонке участвуют кандидат от Демократической партии Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.