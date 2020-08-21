Бабич: "отравление" Навального могло быть постановкой для ухода от суда

Блогер Алексей Навальный мог симулировать свое "отравление", так как врачи не обнаружили в его организме никаких следов яда. Об этом журналистам заявил политический обозреватель Дмитрий Бабич.

Транспортировка блогера Алексея Навального в Германию могла быть частью его плана, уверен эксперт. Он допустил два варианта развития событий. Первый — "отравление" могло быть "постановкой" западных "кураторов" Навального. Второй — симуляция с дальнейшим выездом за рубеж, передает iReactor.

Бабич напомнил о плачевном состоянии судебных дел блогера, однако добавил, что возвращение Навального обратно в Россию после лечения в Германии не будет иметь принципиального значения. По его словам, потенциал блогера уже исчерпан.

"Было несколько проигранных дел, неподтвержденных заявлений. Кажется, люди уже устали от этого его стиля. Вернется он или останется в Германии — разницы нет, его потенциал исчерпан", — уточнил политический обозреватель.

Накануне в омском аэропорту экстренно приземлился самолет с блогером Алексеем Навальным на борту. Причиной этому послужило плохое самочувствие Навального. После приземления, он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1. На данный момент блогер находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Эксперты предполагают, что его "отравление" могло стать частью срежиссированного спектакля для спасения от суда.