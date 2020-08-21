"Отравление" сыграло на руку Навальному для побега из России

Основателя ФБК (признан в РФ иноагентом) Алексея Навального планируют перевезти якобы для дальнейшего лечения в ФРГ. Политолог Александр Дудчак считает, что кураторы из США таким образом собираются избавиться от своего "проекта".

По словам Дудчака, ситуация с Навальным может быть использована Западом и Штатами в политических целях. Речь идет о том, что блогер более не интересен, а значит, его дальнейшая деятельность и ее спонсирование становятся бессмысленными, пишет ФБА "Экономика сегодня". Закрытие проектов должно проходить максимально эффектно. Это сейчас можно наблюдать в инциденте с Навальным.

Дудчак отметил, что история с блогером похожа на те, что произошли с Борисом Березовским и Виктором Ющенко. Другими словами, реализуется очередной сценарий по исходу предателя, который вряд ли когда-либо вернется на родину. Эксперт полагает, что с переездом Навального в ФРГ западные страны начнут распространять новые страшилки о российских специальных службах, которые якобы давили на блогера.

Политолог не исключает, что инцидент с Навальным используют для очередных ограничительных мер против РФ.

Навального доставили в реанимационное отделение омской больницы 20 августа. Медики констатировали у блогера нарушение обмена веществ, которое привело к снижению сахара в крови. Общественник Эрнест Макаренко заметил, что инцидент мог быть спланирован Западом для дискредитации РФ.