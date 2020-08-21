Более 100 сотрудников МЧС РФ работают на месте взрыва в Ярославле

Спасатели и техника работают на месте взрыва в многоквартирном доме в Ярославской области. Согласно информации МЧС РФ, на месте происшествия находятся 103 спасателя и 29 единиц техники.

Взрыв в жилом десятиэтажном доме произошел в Ярославле в четверг, 21 августа. В результате происшествия погибла женщина, еще три человека получили травмы. На месте ЧП работают все экстренные службы региона.

Спасатели в настоящее время эвакуируют людей из дома, где произошел взрыв газа. Предварительно установлено, что в здании обрушились перекрытия со второго по шестой этажи. Правоохранители устанавливают причины произошедшего. В качестве рабочей версии рассматривается утечка газа.