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21:02   21 Августа 2020
Общество

Беглов поделился планами по организации молодежных форумов в Петербурге

Беглов поделился планами по организации молодежных форумов в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" сообщил о предстоящих молодежных форумах, которые скоро должны пройти в городе и других регионах страны.

Градоначальник рассказал, что девять петербуржцев недавно приехали с форума "Ладога", откуда привезли гранты на социальные проекты. Беглов пообещал, что в скором времени, когда будут сняты ограничения, все желающие смогут пройти регистрацию на другие форумы, сообщает издание "Невские новости".

Более150 молодых петербуржцев уже побывали на форумах, которые проходили в разных городах России. Администрация города создала лабораторию "План А", в рамках которой каждый желающий может показать свой проект, получить профессиональную консультацию и поработать над его реализацией. Чтобы иметь возможность бесплатно участвовать в конкурсах, необходимо зарегистрироваться на сайте "Молодежь России" www.myrosmol.ru.

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Автор: Кристина Мокроусова
#беглов #вконтакте #молодежный форум

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