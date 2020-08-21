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20:46   21 Августа 2020
Политика

Правоохранители выясняют причину загадочной смерти туриста в Анталье

Правоохранители выясняют причину загадочной смерти туриста в Анталье

Полиция Турции выясняет обстоятельства, в результате которых наступила смерть жителя Швеции, приехавшего на один из курортов Антальи. Об инциденте рассказала турецкая пресса.

Погибший Али Хуссейн прибыл в Анталью в сопровождении своего отца и родной сестры. 20 августа гражданин Швеции отправился на вечеринку, где было большое количество алкоголя, от которого он решил не отказываться, пишет ФАН. По словам очевидцев, Хуссейн ушел с вечеринки в свой гостиничный номер. Впоследствии мужчину никто не видели.

Сестра решила проведать запропастившегося Хуссейна. Она и обнаружила его бездыханное тело на полу номера. Женщина вызвала бригаду скорой помощи. Однако приехавшие медики установили, что мужчина, которому было всего 30 лет, мертв.

Правоохранители расследуют загадочную смерть туриста. В рамках этого проведут серию медицинских экспертиз.

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Автор: Илья Романович
#турция #расследование #анталья #смерть #турист

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