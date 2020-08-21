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20:14   21 Августа 2020
Политика

Юрий Почта указал на признание статуса российского Крыма со стороны ООН

Юрий Почта указал на признание статуса российского Крыма со стороны ООН

Представители ООН пересчитали население РФ с учетом жителей Крыма, что фактически доказывает признание международной организацией российской принадлежности полуострова. Об этом сообщил политолог Юрий Почта.

По словам эксперта, представители ООН теперь смотрят на ситуацию с практической и прагматической точки зрения, а не с политической. Жители полуострова на протяжении многих лет являются частью российского общества и принимают участие в развитии экономики РФ.

Юрий Почта подчеркнул, что мировые государства со временем признают статус Крымского полуострова, поскольку политические реалии будут меняться. Сейчас ООН уже запустила этот процесс, пишет "Экономика сегодня".

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Автор: Василий Пименов
#крым #оон #почта

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