Швыткин заявил о готовности России пресечь воздушные провокации НАТО

Российские ПВО готовы помешать провокациям противника: они вылетают на перехват разведывательных истребителей Североатлантического альянса, часто появляющихся у границ России в последнее время, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин Федеральному агентству новостей.

Еще в июне в МИД РФ отмечали частые полеты самолетов-«разведчиков» НАТО у российских границ, в частности — в районах Баренцева и Черного морей и в Балтийском регионе. В августе над нейтральными водами были перехвачены норвежские и американские истребители.

«Речь идет о полетах авиации альянса в Баренцевом и Черном морях, где их самолеты пытались провести разведку местности с воздуха», — подтвердил Швыткин.

Депутат объясняет, что разведывательные полеты нужны для общественного резонанса в мировом сообществе: НАТО пытается спровоцировать Россию на ответные, радикальные действия, чтобы потом осудить действия страны на международной политической арене.

Тем не менее, Россия реагирует на западные поползновения адекватно. Сначала средства ПВО обнаруживают нарушителей границ, а потом самолеты ВС РФ вылетают на перехват незваных «гостей».

Так отечественный истребитель Су-27 перехватил американский разведывательный самолет RC-135 над Балтийским морем, при этом нарушения госграницы «американец» не допустил. Над Черным морем был перехвачен итальянский патрульный самолет. В середине июля над акваториями появлялись норвежские «Орионы», американские «Посейдоны» и беспилотник «Рипер».

«В любом случае агрессивнее планы другие страны вынашивают. Средства ПВО готовы к отражению любой агрессии противника. Группировки сил, которые расположены на западных направлениях, имеют соответствующий оборонный потенциал и готовы дать отпор», — сообщил Швыткин.

Впрочем, в Соединенных Штатах своих намерений не скрывают. 8 августа глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что американские войска перегруппированы в Европе таким образом, чтобы продвинуться ближе к российским границам. Он отметил намерения США «усилить сдерживание России» и укрепить позиции НАТО.

Ранее военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко отметил, что у повышенной активности американских военных сил есть не только геополитические, но и экономические причины. О том, какую выгоду получают США от развертывания своих военных баз в странах Европы и Азии читайте в материале «Продвижение войск США к России стало экономическим маневром».