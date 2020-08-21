Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поделился планами по организации молодежных форумов в Петербурге

Беглов поделился планами по организации молодежных форумов в Петербурге

 Швыткин заявил о готовности России пресечь воздушные провокации НАТО

Швыткин заявил о готовности России пресечь воздушные провокации НАТО
Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

 Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами

Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами
Правоохранители выясняют причину загадочной смерти туриста в Анталье

Правоохранители выясняют причину загадочной смерти туриста в Анталье

 Новые требования Китая к российскому углю аукнутся потерей рынка в РФ

Новые требования Китая к российскому углю аукнутся потерей рынка в РФ
Беглов поделился планами по организации молодежных форумов в Петербурге

Беглов поделился планами по организации молодежных форумов в Петербурге

 Швыткин заявил о готовности России пресечь воздушные провокации НАТО

Швыткин заявил о готовности России пресечь воздушные провокации НАТО
Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

 Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами

Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами
Правоохранители выясняют причину загадочной смерти туриста в Анталье

Правоохранители выясняют причину загадочной смерти туриста в Анталье

 Новые требования Китая к российскому углю аукнутся потерей рынка в РФ

Новые требования Китая к российскому углю аукнутся потерей рынка в РФ
20:44   21 Августа 2020
Россия

Швыткин заявил о готовности России пресечь воздушные провокации НАТО

Швыткин заявил о готовности России пресечь воздушные провокации НАТО

Российские ПВО готовы помешать провокациям противника: они вылетают на перехват разведывательных истребителей Североатлантического альянса, часто появляющихся у границ России в последнее время, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин Федеральному агентству новостей.

Еще в июне в МИД РФ отмечали частые полеты самолетов-«разведчиков» НАТО у российских границ, в частности — в районах Баренцева и Черного морей и в Балтийском регионе. В августе над нейтральными водами были перехвачены норвежские и американские истребители.

«Речь идет о полетах авиации альянса в Баренцевом и Черном морях, где их самолеты пытались провести разведку местности с воздуха», — подтвердил Швыткин.

Депутат объясняет, что разведывательные полеты нужны для общественного резонанса в мировом сообществе: НАТО пытается спровоцировать Россию на ответные, радикальные действия, чтобы потом осудить действия страны на международной политической арене.

Швыткин заявил о готовности России пресечь воздушные провокации НАТО

Тем не менее, Россия реагирует на западные поползновения адекватно. Сначала средства ПВО обнаруживают нарушителей границ, а потом самолеты ВС РФ вылетают на перехват незваных «гостей».

Так отечественный истребитель Су-27 перехватил американский разведывательный самолет RC-135 над Балтийским морем, при этом нарушения госграницы «американец» не допустил. Над Черным морем был перехвачен итальянский патрульный самолет. В середине июля над акваториями появлялись норвежские «Орионы», американские «Посейдоны» и беспилотник «Рипер».

«В любом случае агрессивнее планы другие страны вынашивают. Средства ПВО готовы к отражению любой агрессии противника. Группировки сил, которые расположены на западных направлениях, имеют соответствующий оборонный потенциал и готовы дать отпор», — сообщил Швыткин.

Швыткин заявил о готовности России пресечь воздушные провокации НАТО

Впрочем, в Соединенных Штатах своих намерений не скрывают. 8 августа глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что американские войска перегруппированы в Европе таким образом, чтобы продвинуться ближе к российским границам. Он отметил намерения США «усилить сдерживание России» и укрепить позиции НАТО.

Ранее военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко отметил, что у повышенной активности американских военных сил есть не только геополитические, но и экономические причины. О том, какую выгоду получают США от развертывания своих военных баз в странах Европы и Азии читайте в материале «Продвижение войск США к России стало экономическим маневром».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сша #нато #армия #политика #новости #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...