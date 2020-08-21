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20:10   21 Августа 2020
Общество

Вдова Сергея Захарова оказалась в больнице после суда по делу Ефремова

Вдова Сергея Захарова оказалась в больнице после суда по делу Ефремова

Супруга погибшего водителя машины доставки Сергея Захарова, Маргарита, оказалась в медицинском учреждении, после того как посетила слушание по делу обвиняемого в ДТП актера Михаила Ефремова.

Инцидент произошел 20 августа, когда Захаровой вызвали машину скорой помощи. Сообщается, что у нее из-за произошедших событий обострилась гипертоническая болезнь, передает телеканал "360". Сейчас ее выписали из медицинского учреждения.

Во время допроса она назвала артиста "убийцей", а также попросила суд вынести наказание для виновника трагедии в ее семье. Также женщина подала против деятеля искусства иск о компенсации морального вреда. Его сумма составила один рубль.

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Автор: Кристина Мокроусова
#суд #дтп #ефремов

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