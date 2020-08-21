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20:07   21 Августа 2020
Происшествия

Глава Ярославля приехал на место обрушения жилого дома

Глава Ярославля приехал на место обрушения жилого дома

Перекрытия разрушены в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Оперативный штаб по ликвидации ЧС будет создан в ближайшее время, заявил глава города Владимир Волков.

Мэр Ярославля Владимир Волков срочно выехал на место взрыва газа в жилом доме. По словам градоначальника, в здании разрушены перекрытия.

Оперативный штаб по ликвидации ЧС создадут уже в ближайшее время, добавил Волков. Жильцов дома эвакуируют. Один человек погиб и трое пострадали.

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Автор: Юлия Яковлева
#взрыв #газ #ярославль

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