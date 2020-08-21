Опубликованы первые кадры с места хлопка газа в жилом доме Ярославля

Хлопок газа в жилом доме Ярославля вызвал обрушение элементов конструкции, на месте работают спасатели. Журналисты опубликовали видеозапись с места инцидента.

Обрушение части жилого дома произошло на улице Батова в Ярославле. По данным СМИ, после хлопка газа произошло разрушение перекрытий с 3 по 5 этаж. В здании начался пожар, первые кадры с места происшествия опубликовал телеканала РЕН.

Работы в жилом пятиэтажном здании ведут сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. По данным журналистов, пожару присвоили третий ранг сложности. Не исключено, что под завалами могут находиться люди, проводится эвакуация жителей. На место инцидента выехал мэр Ярославля.