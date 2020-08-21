Волонтеры "Синей птицы" закрасят рекламу наркотиков в Петербурге

Первая массовая акция "Синяя птица" пройдет в Санкт-Петербурге после самоизоляции. Молодежь Северной столицы закрасит рекламу запрещенных веществ рисунками синих птиц.

Первая подобная акция прошла в Петербурге в апреле 2019 года. С того момента волонтеры закрасили синими птицами более 600 нарушающих закон надписей по всему городу. Полученную незаконную информацию петербуржцы передают в правоохранительные органы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил работу городских волонтеров во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. По словам градоначальника, город считается столицей добровольчества России.