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19:42   21 Августа 2020
Общество

Кинопродюсер рассказала о важности "Шугалея-2" и остроте поднятой темы

Кинопродюсер рассказала о важности "Шугалея-2" и остроте поднятой темы

Кинопродюсер Aura Films Алина Денисова рассказала о культурном значении фильмов про российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, плененных в Ливии более года назад.

Культура всегда реагирует на важные события и остросоциальные темы, отметила деятель кино в беседе с изданием "Слово и Дело". Денисова подчеркнула, что, в случае с "Шугалеем", основанным на реальных событиях, картина переносит зрителя на другой уровень переживаний и позволяет соприкоснуться с непростой историей ее героев. Для зрителя сюжет становится почти документальным, добавила она.

По мнению кинопродюсера, такие картины важно транслировать в массы.

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Автор: Ирина Большунова
#кино #денисова #Шугалей

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