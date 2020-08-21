Кинопродюсер рассказала о важности "Шугалея-2" и остроте поднятой темы
Кинопродюсер Aura Films Алина Денисова рассказала о культурном значении фильмов про российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, плененных в Ливии более года назад.
Культура всегда реагирует на важные события и остросоциальные темы, отметила деятель кино в беседе с изданием "Слово и Дело". Денисова подчеркнула, что, в случае с "Шугалеем", основанным на реальных событиях, картина переносит зрителя на другой уровень переживаний и позволяет соприкоснуться с непростой историей ее героев. Для зрителя сюжет становится почти документальным, добавила она.
По мнению кинопродюсера, такие картины важно транслировать в массы.