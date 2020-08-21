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Соловейчик напомнил об отсутствии отравляющих веществ в крови Навального

Соловейчик напомнил об отсутствии отравляющих веществ в крови Навального

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"Отравление" Навального оказалось похоже на случай с Верзиловым
19:41   21 Августа 2020
Политика

Соловейчик напомнил об отсутствии отравляющих веществ в крови Навального

Соловейчик напомнил об отсутствии отравляющих веществ в крови Навального

Следы отравляющих веществ в организме блогера Алексея Навального не обнаружены. Об этом сообщил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Навальный почувствовал недомогание во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где блогер был госпитализирован. Навальный находится в состоянии комы в Больнице скорой медицинской помощи №1.

Происходящее с Навальным — это дело медицинских работников и представителей правоохранительных служб, считает Головашин. Однако, по его мнению, ситуация вокруг этого случая требует отдельного внимания.

Главный врач омской больницы Александр Мураховский заявил, что нарушение обмена веществ является основным диагнозом Навального. Барбитураты и оксибутираты в крови блогера не обнаружены, пишет Федеральное агентство новостей.

Соловейчик отметил отсутствие отравляющих веществ в организме Навального. Он выразил сожаление в связи с состоянием блогера.

"Как и всякого человека, оказавшегося в коме, мне жаль Алексея Навального. Желаю ему, во-первых, выйти из этого состояния, а во-вторых, полного выздоровления", — сказал он.

Телеканал "360" сообщал, что врачи из Омска и Германии решили не транспортировать Навального до стабилизации его состояния.

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Автор: Кристина Мокроусова
#навальный #кома #Головашин

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