"Отравление" Навального оказалось похоже на случай с Верзиловым

Ситуацию с попаданием в больницу блогера Алексея Навального сравнили с "отравлением" основателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Либеральные СМИ отрабатывают эти события с поразительной идентичностью.

Сообщение о резком ухудшении самочувствия Навального появилось утром 20 августа. Не дожидаясь результатов обследования, люди из окружения блогера поспешили заявить об отравлении. Как отмечается в материале ФАН, подобная ситуация наблюдалась и в случае с Верзиловым.

Похожие симптомы наблюдались у основателя "Медиазоны" в 2018 году. Проводится аналогичная кампания по освещению инцидентов в СМИ. Верзилов два года назад отправился в Германию, чтобы найти следы яда в организме, хотя российские медики четко заявили, что отравляющих веществ обнаружено не было.

Так и в ситуации с Навальным, его подельники пытаются до получения результатов обследования связать ухудшение самочувствия блогера с его профессиональной деятельностью и возможным отравлением.

Возможной причиной госпитализации блогера может быть отравление наркотиками. Речь идет об оксибутирате, который повлиял на состояние блогера.